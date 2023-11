The Last of Us - kto zagra Abby w 2. sezonie? Mówi się o faworytce fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gdy strajk aktorów dobiegł końca, powoli trwają przygotowania do rozpoczęcia prac nad 2. sezonem serialu The Last of Us. W tym są castingi na nowe postacie. Najbardziej oczekiwaną jest Abby, która w grach odgrywa ważną rolę w tej historii i fani wciąż zastanawiają się, kto zostanie obsadzony.

The Last of Us - kto zagra Abby w 2. sezonie?

Jak donosi dziennikarz Jeff Sneider, który przeważnie jest sprawdzonym i dobrym źródłem, twierdzi, że faworytką fanów Kaitlyn Dever (Booksmart) prowadzi rozmowy, by zagrać Abby. Umowy jeszcze nie została podpisano. Podobno jej kreacja w niedawnym filmie Nie ocali cię nikt sprawiła, że twórcy jeszcze bardziej się zainteresowali aktorką.

Przypomnijmy, że Kaitlyn Dever swego czasu była kandydatką fanów do roli Ellie, ponieważ wizualnie bardzo przypomina postać z gry.

Kiedy 2. sezon The Last of Us? Fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Według Caseya Bloysa z HBO premiera nie odbędzie się wcześniej niż w 2025 roku. Wstępnie prace na planie ruszą wiosną 2024 roku, ale jest to wciąż opracowywane po niedawnym zakończeniu strajku aktorów.