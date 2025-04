Joel szykuje się do walki — spójrzcie tylko, co trzyma w dłoni! Ta figurka zachwyci fanów The Last of Us

fot. Dark Horse

Fani serii The Last of Us będą mogli powiększyć swoją kolekcję o kolejny wyjątkowy gadżet — Dark Horse Direct, we współpracy ze studiem Naughty Dog, zapowiedziało popiersie Joela. Znany i lubiany bohater został przedstawiony w swojej charakterystycznej koszuli w kratę, ze zniszczonym plecakiem na plecach i cegłą w dłoni — nieocenionym przedmiotem, który w grze służył zarówno do odwracania uwagi przeciwników, jak i jako improwizowana broń.

Figurka ma około 20 cm wysokości i stoi na podstawie przypominającej pokryty mchem, popękany beton. Imponuje dbałością o szczegóły, co najlepiej widać po wyraźnych zmarszczkach na twarzy Joela i realistycznej fakturze jego ubioru. Gadżet dostępny jest w limitowanej liczbie 1000 sztuk, a każdy egzemplarz jest ręcznie numerowany i opatrzony certyfikatem autentyczności.

Dark Horse - figurka Joela z serii The Last of Us [zdjęcia]

The Last of Us - figurka Joela od Dark Horse

Cena popiersia Joela z The Last of Us w oficjalnym sklepie wydawnictwa Dark Horse to 589,69 zł, jednak do kwoty tej trzeba jeszcze doliczyć koszt dostawy do Polski. Wysyłkę zaplanowano na okres od października do grudnia 2025 roku. Wprowadzono również ograniczenie — jedna osoba może zamówić maksymalnie dwie sztuki.