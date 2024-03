The Last of Us - nowi aktorzy w obsadzie 2. sezonu. Oto Manny, Mel, Nora oraz Owen

fot. materiały prasowe

Reklama

Są nowe twarze w obsadzie The Last of Us, o czym poinformował portal TVLine. W 2. sezonie dystopii będzie sporo "świeżynek", które możecie kojarzyć z innych produkcji, takich jak Chilling Adventures of Sabrina czy Falcon i Zimowy Żołnierz. Zobaczcie sami.

The Last of Us - nowe nazwiska w obsadzie

Danny Ramirez jako Manny Alvarez

Wszyscy bohaterowie są powiązani ściśle z sequelem gry, czyli The Last of Us II. Od strony wątku Abby szczególnie istotni byli kolejno Owen, Manny oraz Mel.

W roli Manny'ego zobaczymy Danny'ego Ramireza, czyli lojalnego żołnierza i współlokatora Abby ze stadionu. Aktor zasłynął ze swojej roli w Falconie i Zimowym Żołnierzu.

Z kolei Ariela Barer zagra Mel, czyli młodą doktor. Natomiast Spencer Lord wcieli się w Owena Moore'a. W grze komputerowej wdał się w romantyczną relację z Abby.

W produkcji HBO wystąpi także Tati Gabrielle, którą możecie kojarzyć z serialu o Sabrinie Spellman. Aktorka odzwierciedli Norę.

Niedawno Pedro Pascal potwierdził, że rozpoczęto zdjęcia do 2. sezonu hitu HBO.