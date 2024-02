The Last of Us: Offerman o "homofobicznej nienawiści" w odbiorze 3. odcinka. "To historia miłosna, ty du..."

HBO

Dziś w nocy Nick Offerman odebrał nagrodę Film Independent Spirit za najlepszą rolę drugoplanową w nowym serialu fabularnym - chodzi tu oczywiście o produkcję The Last of Us, w której sportretował on Billa. Aktor w trakcie swojego przemówienia w ostrych słowach postanowił rozprawić się z krytyką 3. odcinka serii, która w jego ocenie przybrała formę "homofobicznej nienawiści".

Przypomnijmy, że rzeczona odsłona serialu, zatytułowana Long, Long Time, przedstawiała przepełnioną emocjami i jednocześnie tragiczną historię gejowskiej miłości Billa i Franka (Murray Bartlett). Po jej premierze w sieci - także w jej polskiej części - zaroiło się od komentarzy krytykujących cały odcinek i przedstawiających go jako "niepotrzebny" bądź "oderwany od materiału źródłowego". W wielu przypadkach tego typu głosy faktycznie maskowały ich homofobiczne źródło.

Offerman wypowiedział się o nich w sposób następujący:

Jestem zdumiony, że znalazłem się w tej kategorii - to jest szalone. Dziękuję HBO za odwagę uczestniczenia w tej prawdziwie niezależnej tradycji opowiadania historii. To także odważne historie opowiadane w tym samym czasie, gdy homofobiczna nienawiść staje na naszej drodze i zaczyna pytać: "Dlaczego musieliście to zamienić w gejowską opowieść?". Odpowiadamy wtedy: "Właśnie dlatego, że zadajesz takie pytania".

Offerman dodał z pełną mocą:

To nie gejowska historia, to historia miłosna, ty du...

Przykładowe komentarze na temat 3. odcinka The Last of Us

