The Legend of Zelda jako mroczny film live-action według AI. Taką produkcję chętnie byśmy obejrzeli!

fot. facebook.com/groups/officialmidjourney/posts/708362874788613

W listopadzie 2023 roku oficjalnie zapowiedziano, że powstanie film live-action na podstawie serii The Legend of Zelda. Najprawdopodobniej jednak przyjdzie nam jeszcze długo czekać na konkrety dotyczące obsady czy fabuły, nie mówiąc już o materiałach promocyjnych, takich jak zdjęcia i zwiastuny. Z pomocą przychodzi jednak sztuczna inteligencja. Dzięki AI możemy zobaczyć, jak taka produkcja mogłaby się prezentować.

Björn Karlsson, znany w sieci jako bjurty, opublikował serię grafik stworzonych przy pomocy Midjourney, które przedstawiają, jak mógłby wyglądać film live-action w świecie The Legend of Zelda. Tym razem przedstawiają one mroczniejszą stronę tego uniwersum, przypominającą to, co mogliśmy zobaczyć na przykład w Majora's Mask czy Twilight Princess. Zobaczcie zresztą sami.

The Legend of Zelda - film według sztucznej inteligencji

The Legend of Zelda jako film live-action - grafiki AI