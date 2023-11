The Legend of Zelda - będzie film live-action! To już oficjalne, a fani mają swoich kandydatów do roli Linka

fot. Nintendo

Plotki się potwierdziły, a życzenia fanów się spełnią: powstanie film live-action na podstawie popularnej serii The Legend of Zelda. Nintendo nawiązało współpracę z Sony Pictures, wybrano też reżysera: będzie nim Wes Ball (Królestwo Planety Małp, seria Więzień Labiryntu), produkcją zaś zajmą się Avi Arad oraz Shigeru Miyamoto, czyli twórca postaci między innymi Linka oraz Mario.

Z tej strony Miyamoto. Pracowałem nad filmem live-action The Legend of Zelda od wielu lat u boku Aviego Arada, który wyprodukował wiele hitów. Poprosiłem go, by wyprodukował ten film razem ze mną i teraz oficjalnie rozpoczęliśmy prace nad nim, a Nintendo jest w to mocno zaangażowane. Jego ukończenie zajmie trochę czasu, ale mam nadzieję, że nie możecie się go doczekać - napisał Shigeru Miyamoto w oświadczeniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych Nintendo.

https://twitter.com/Nintendo/status/1722011981669130459

The Legend of Zelda - kto może zagrać w filmie?

Szczegóły na temat fabuły nie zostały ujawnione, a na premierę trzeba będzie z pewnością jeszcze sporo czekać, co podkreśla również sam Miyamoto. Mimo tego fani już teraz podsuwają typy aktorów, którzy ich zdaniem powinni wystąpić w nadchodzącej produkcji. Jednym z częściej pojawiających się nazwisk jest Walker Scobell, znany między innymi z filmu Projekt Adam. Padają też takie nazwiska, jak Jacob Tremblay czy Mason Thames.

Walker Scobell w filmie Projekt Adam

Niektórzy fani podchodzą do tematu w zdecydowanie bardziej humorystyczny sposób i sugerują, że w filmie zobaczymy... Toma Hollanda lub Chrisa Pratta. Warto przypomnieć, że Pratt udzielił już głosu w filmie Super Mario Bros. Film, co swego czasu było szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Do tych wpisów należy jednak podejść z przymrużeniem oka, bo jak sugeruje znany w branży leaker, DanielRPK, Nintendo ma szukać do roli Linka "bardzo młodego aktora". Pasowałoby to do wizerunku tej postaci z gier, gdzie najczęściej przedstawiano go jako nastolatka.

The Legend of Zelda jako film Petera Jacksona według sztucznej inteligencji

W poniższej galerii możecie zobaczyć, jak film The Legend of Zelda widziałoby AI.

The Legend of Zelda - film w reżyserii Petera Jacksona według AI