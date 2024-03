The Mandalorian – co z 4. sezonem? Aktor nie ma dobrych wieści

fot. Lucasfilm

Reklama

Losy serialu The Mandalorian są niepewne. Gdy film The Mandalorian & Grogu został zapowiedziany w styczniu bieżącego roku, zastanawiano się, czy Din Djarin i jego mały kompan powrócą w kolejnym sezonie serialu. W najnowszym wywiadzie aktor Brendan Wayne, który wciela się w mandaloriańskiego wojownika, opowiedział o swojej pracy nad kolejnym projektem z Gwiezdnych Wojen.

The Mandalorian & Grogu – 4. sezon na razie nie powstanie

Wayne przyznał, że plany na 4. sezon nie są znane i aktorzy zostali poinformowani wyłącznie o powstaniu filmu:

Jedynie co wiem, to że na pewno nakręcimy film.

Następnie dodał, że zdjęcia do The Mandalorian & Grogu mają rozpocząć się już w czerwcu:

Wszędzie słyszę, że zdjęcia rozpoczną się w czerwcu. Myślę, że Jon Favreau zaplanował prace właśnie na ten miesiąc. Wiem wszystko co wydarzy się w filmie. Nie mogliby dostać zielonego światła bez gotowego scenariusza.

Brendan Wayne wyznał, że The Mandalorian & Grogu nie jest filmem, który ma na celu wyciagnięcie pieniędzy od widzów. Uważa, że Dave Filoni i Jon Favreau nigdy nie pozwoliliby na zrobienie czegoś, co by ich nie zadowoliło, dlatego chcą postawić przede wszystkim na jakość. Dlatego fani nie powinni obawiać się, że film powstaje w pośpiechu, aby Lucasfilm mogło jak najszybciej wypuścić nowy film do kin.

The Mandalorian & Grogu – premiera kinowa zaplanowana na 2026 rok.