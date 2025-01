Ben Stiller porównuje Hollywood do Rozdzielenia. „Ograniczenia i bezpieczniejsze decyzje”

fot. Apple TV+

Premiera 2. sezonu Rozdzielenia zbliża się wielkimi krokami. Na obecną chwilę ma on 94% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków przy 47 recenzjach. Serial opowiada o zespole pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Według Bena Stillera, producenta wykonawczego i reżysera tego tytułu, w Hollywood praca wygląda bardzo podobnie jak w serialowym Lumon Industries.

Ben Stiller o realiach pracy w Hollywood

W najnowszej rozmowie z New York Times twórca porównał brak kontroli, jaką widzimy u bohaterów z serialu do podobnych problemów, z jakimi borykają się osoby z branży rozrywkowej.

W pewnym momencie zawsze znajdzie się ktoś, kto podejmie decyzję, nie mówiąc ci tego wprost lub nawet nie wiesz, kim jest ta osoba. Dlaczego podjęto decyzję, nigdy nie zostaje wyjaśnione osobie związanej z rozwojem kreatywnym. Albo, jeśli zostanie, to zazwyczaj nie jest to prawda. To frazes w Hollywood, ale to prawda, że ​​każdy może powiedzieć "tak" i to nie oznacza "tak". Oznacza nie lub pozwól mi się nad tym zastanowić — bardziej niż zawsze, szczerze mówiąc.

Następnie Stiller dodał, że problem narasta wraz z liczbą niekorzystnych wydarzeń, które w ostatnim czasie wstrząsnęły Hollywood.

Teraz jest bardzo trudno coś zrobić. Strajk [scenarzystów], Covid - robienie rzeczy jest droższe i myślę, że decydenci próbują utrzymać swoje stanowiska i zastanawiają się, jak sprawić, by wszystko zadziałało na ich korzyść, co oznacza ograniczenia i bezpieczniejsze decyzje.

2. sezon Rozdzielenia będzie liczyć 10 odcinków, w których pojawią się nowi aktorzy w obsadzie: Gwendoline Christie, Bob Balaban, Merritt Wever, Alia Shawkat, Robby Benson, Stefano Carannante, Ólafur Darri Ólafsson i John Noble. Twórcą, producentem wykonawczym i scenarzystą jest Dan Erickson.

Rozdzielenie - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 17 stycznia na Apple TV+.

