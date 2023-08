The Mandalorian - 4. sezon nie powstanie? Zamiast tego może być film

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowe informacje o przyszłości The Mandalorian pochodzą od Jasona Warda z makingstarwars.net, czyli najlepszego źródła o tematyce Gwiezdnych Wojen. Nadal to jest jednak plotka, więc traktujemy doniesienia z dystansem. Zwłaszcza, że z uwagi na strajki wszystko może się jeszcze zmienić kilkakrotnie.

The Mandalorian bez 4. sezonu?

Ward spotkał się ze swoimi źródłami z kręgów Lucasfilm i Disneya, którzy mówią mu otwarcie: przez strajki aktorów i scenarzystów przyszłość projektów jest niepewna i nikt z całą pewnością nie wie, jakie decyzje będą podjęte. Z uwagi na tę niepewność wewnętrznie rozważany jest pomył, by zamiast 4. sezonu The Mandalorian zrobić film. Wymagałoby to przerobienia scenariusza, by pasowałaby ta historia do filmu pełnometrażowego.

Powodem takich rozważań są wspomniane strajki, które potrwają długo, a w wyniku tego praca na planie potencjalnego 4. sezonu jest zablokowana. W Lucasfilm niepokoją się, że przez te opóźnienia Dave Filoni oraz Jon Favreau nie zdążą stworzyć dwóch sezonów serialu przed kinową kulminacją w postaci filmu Filoniego, a to jest kluczowa podbudowa pod tę fabułę. Jeden film bezpośrednio wprowadzi do drugiego.

Według Warda ten nowy film miałby także być kinowy, nie w platformie Disney+. Wielu dyrektorów w Disney i Lucasfilmu ma być zwolennikami tej wizji, ale na ten moment nie podjęto żadnych decyzji. Nie zapowiada się na to, aby oba strajki miały się zakończyć w 2023 roku, a to siłą rzeczy wymusi zmiany planów.

Przypomnijmy, że trzy niezatytułowane, a wcześniej ogłoszone filmy ze świata Gwiezdnych Wojen mają daty premier: 22 maja 2026 roku, 18 grudnia 2026 roku i 17 grudnia 2027 roku. Na ten moment jednak nikt nie może tworzyć do nich scenariuszy, więc jesli strajki będą się przeciągać, mogą te daty ulec zmianie.