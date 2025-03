Zagrała Kobietę Kota w reklamie, teraz chce być Storm w filmach Marvela

Źródło: Marvel

W reklamie Batman vs. Bateman postać Kobiety Kota zagrała Solána Imani Rowe, bardziej znana światu jako aktorka i piosenkarka SZA. Gwiazda pojawiła się w nowym odcinku talk show The Jennifer Hudson Show, w którym wyraziła swoje aspiracje do dołączenia do filmowego uniwersum Marvela.

SZA jako Storm?

SZA swoją wypowiedzią dorzuciła swoje nazwisko do rosnącej listy potencjalnych kandydatek do roli Ororo Munroe, znanej szerzej jako Storm, czyli członkini X-Menów.

– Chciałabym zostać superbohaterką. Storm pochodzi z zupełnie innego miejsca, jest tam dżungla... Myślę, że byłoby świetnie, gdybym mogła pokazać genezę tej postaci. Mój tata kolekcjonuje pierwsze wydania komiksów. Ma pierwsze wydanie Thora oraz Silver Surfera w swojej piwnicy.

SZA jako aktorka dopiero stawia pierwsze kroki, ale niedawno zebrała pozytywne opinie za główną rolę w filmie One of Them Days.

Do tej pory rolę Storm grały Halle Berry oraz Alexandra Shipp. Według plotek postać może się pojawić w Avengers: Doomsday albo Avengers: Secret Wars. Z przecieków wiemy, że na liście kandydatek jest między innymi Cynthia Erivo z Wicked.