The Monkey ma datę premiery. Kiedy zobaczymy ekranizację opowiadania Stephena Kinga?

fot. materiały prasowe

Reklama

The Monkey to kolejna opowieść Stephena Kinga, która zawita na ekranie. Tym razem historia opiera się na krótkim opowiadaniu, które trafiło do zbioru zatytułowanego Szkieletowa załoga. Teraz wiadomo, że film zobaczymy już w przyszłym roku. Wyznaczono datę światowej premiery na 21 lutego 2025 roku.

The Monkey - co wiadomo o filmie?

Scenariusz zostanie zainspirowany wspomnianym opowiadaniem Kinga, które opowiada o bliźniakach odkrywających przeklętą małpkę na strychu. Owa zabawka należała wcześniej do ich ojca. W międzyczasie w miasteczku zaczyna dochodzić do serii tajemniczych morderstw, co skłania dzieciaków do pozbycia się małpki. Kilkanaście lat później znów zaczynają ginąć ludzie, a bracia muszą odkryć, jak zniszczyć zabawkę.

W głównych rolach zobaczymy Tatianę Maslany, Christiana Convery'ego oraz Elijah Wooda. Theo James ma z kolei zagrać starszą wersję bliźniaków. Do obsady należą również Colin O'Brien oraz Sarah Levy.

Za kamerą stanie Oz Perkins, a producentem filmu został James Wan.

Zobacz także:

Stephen King: ulubione filmy i seriale z ostatnich lat

Co Stephen King lubi oglądać najbardziej? Zobaczcie, co szczególnie poleca z premier ostatnich lat.