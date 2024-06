Uciekinier Edgara Wrighta będzie bliższy książce Stephena Kinga. Glen Powell o filmie

fot. Netflix

W 2021 roku pojawiła się informacja o tym, że Edgar Wright zajmie się nową adaptacją Uciekiniera, powieści Stephena Kinga, na podstawie której powstał kultowy film z Arnoldem Schwarzeneggerem w 1987 roku. Przez długi czas nie pojawiły się nowe informacje na temat produkcji. Dopiero w kwietniu tego roku potwierdzono, że główną rolę miałby odegrać zyskujący na popularności w Hollywood Glen Powell. Scenariusz do produkcji napisze Michael Bacall.

Glen Powell o nowym Uciekinierze

Aktor wypowiedział się na temat przyszłego projektu i zapowiedział, że adaptacja Edgara Wrighta ma być znacznie bliższa materiałowi źródłowemu niż poprzedni film:

Byłem fanem Edgara Wrighta przez całe życie. To, co jest niezwykłe, to jego pomysł na film, o którym już rozmawialiśmy. Jest to o wiele bardziej przyziemna i wierna książce Stephena Kinga adaptacja od tego, na co postawił film z Arnoldem Schwarzeneggerem.

Uciekinier - opis fabuły oryginalnego filmu

Los Angeles, rok 2017. Policjant Ben Richards (Arnold Schwarzenegger) odmawia wykonania rozkazu strzelania do ludzi. W rezultacie zostaje skazany na więzienie. Gdy odsiaduje wyrok, popularność zdobywa program Uciekinier. Zasady są proste: ludzie są ścigani przez zawodowych morderców. Twórca programu Damon Killian (Richard Dawson) proponuje, żeby do programu trafił Richards.