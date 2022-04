The Quarry - zobacz pół godziny rozgrywki z nowego horroru twórców Until Dawn

2K Games

The Quarry to najnowsza produkcja produkcja studia Supermassive Games. Tym razem akcja gry rozgrywa się podczas obozu letniego, w którego trakcie dziewięcioro nastolatków postanawia z hukiem zakończyć sezon wakacyjny. Jak nietrudno się domyślić, sielanka szybko zamienia się w krwawą masakrę, z której nie wszyscy wrócą żywi. Produkcja jest bliźniaczo podobna do wcześniejszych dzieł studia. Gra nastawiona jest na filmowość i narrację, w której gracze będą musieli podejmować decyzje. Nie wszystkie z nich są wyborami dobrymi i niektóre mogą zakończyć się tragicznie dla bohaterów.

Jeśli chcielibyście zapoznać się bliżej z rozgrywką, to do sieci trafił trwający około pół godziny gameplay. Sama gra zadebiutuje zaś 10 czerwca na PC oraz współczesnych konsolach.

W The Quarry zobaczymy znaną obsadę. W produkcji wystąpią m.in. Ted Raimi, Grace Zabriskie, Justice Smith czy Skyler Gisondo oraz David Arquette.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.