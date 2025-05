Thunderbolts* – dlaczego jedną z głównych postaci trzeba było uśmiercić?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W trakcie promocji filmu Thunderbolts* fani spekulowali, dlaczego postać Taskmaster pojawia się tylko w jednej sekwencji, a potem już w ogóle nie pojawia się w scenach grupowych. Jedną z najczęstszych teorii, potwierdzanych przez przecieki, było uśmiercenie postaci. Film to potwierdził: Taskmaster, grana przez chwilę przez Olgę Kurylenko, ginie na początku filmu. Jake Schreier został zapytany o to, dlaczego podjął taką decyzję.

Dlaczego Taskmaster zginęła w Thunderbolts*?

– Oczywiście to ważna decyzja. Poczuliśmy, że taki film potrzebuje takiego ruchu, który daje sygnał widzom: "Dobra, zrobili coś takiego, więc teraz mogą zrobić wszystko". Dzięki temu nie wiesz, w jakim kierunku to pójdzie. Film potrzebował zaskoczenia i szoku.

Jako że postać Taskmaster była krytykowana w filmie Czarna Wdowa i nie zdobyła większej sympatii widzów – w odróżnieniu od reszty bohaterów – spekuluje się, że dlatego postawiono na uśmiercenie tej bohaterki.

fot. Marvel Studios

Co ciekawe, w trakcie realizacji ta decyzja mogła ulec zmianie, ponieważ w jednym z pierwszych przecieków na temat Thunderbolts* mówiono, że relacja Ducha z Taskmaster będzie kluczowa dla fabuły. A tutaj to właśnie Duch ją zabija.

Reżyser dodaje, że w trakcie realizacji nie śledził teorii dotyczących Taskmaster i dopiero podczas trasy promocyjnej o nich poczytał. Jon Watts poradził mu jednak, by nie przejmował się tym, czego widzowie oczekują po teoriach, i by skupił się na opowiedzeniu dobrej historii. Schreier wziął sobie tę radę do serca – Thunderbolts* stał się jednym z najlepiej ocenianych filmów Marvela.

Thunderbolts* jest już wyświetlany w kinach.