Until Dawn powróci? Tytuł ma trafić na PS5 i PC

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według billbil-kuna, ogłoszenie wersji PC i PS5 gry Until Dawn ma mieć miejsce „w ciągu 15 dni”, a ulepszone wydanie ma znajdować się w produkcji od co najmniej roku. Poza oczywistymi informacjami, że nowa wersja wprowadzi poprawki do grafiki i wydajności, nie podano zbyt wielu szczegółów. Ciekawy jest natomiast termin prezentacji. Plotkuje się bowiem, że mniej więcej za dwa tygodnie możemy doczekać się kolejnej prezentacji z cyklu State of Play, która byłaby idealną okazją do takiej zapowiedzi.

Until Dawn to horror, w którym gracze kontrolują grupę przyjaciół przebywających w schronisku położonym na zaśnieżonej górze. Muszą tam przetrwać noc. Podobnie jak w późniejszych projektach Supermassive, takich jak The Dark Pictures Anthology, Until Dawn to gra w stylu „wybierz swoją przygodę”, w której los postaci zależy od podjętych przez gracza decyzji.

Gra stała się ogromnym sukcesem studia, dzięki któremu zyskało ono rozpoznawalność. Dla Sony tytuł też był kasowym produktem. W wywiadzie z serwisem Eurogamer w 2015 roku były prezydent SIE Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, ujawnił, że Until Dawn był „cichym przebojem” dla firmy.