Fabularne rozszerzenie do The Division 2 się spóźni. Ubisoft zmienia plany

Choć kolejny sezon The Division 2 rozpocznie się już 25 lutego na wszystkich platformach, to dodatkowa porcja historii, która miała urozmaicić rozgrywkę, zostanie dostarczona znacznie później. Ubisoft potwierdził, że nie będzie to w trakcie trwania tego sezonu, a więc najwcześniej DLC zadebiutuje dopiero w drugiej połowie tego roku.

Decyzja o przesunięciu premiery dodatku fabularnego nie została podjęta pochopnie. Ubisoft wyjaśnia, że potrzebuje więcej czasu, aby zapewnić graczom najlepsze możliwe doświadczenie. Jak twierdzą przedstawiciele studia, zespół deweloperski chce dopracować każdy aspekt nowej zawartości, aby spełniła ona oczekiwania fanów i stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Tom Clancy’s The Division 2.

Choć szczegóły na temat fabuły i mechanik nowego rozszerzenia pozostają na razie tajemnicą, można się spodziewać, że będzie to znaczące DLC, które wprowadzi nowe wątki, postacie i lokacje do świata The Division 2. Gracze mają nadzieję, że dodatek przyniesie nie tylko nowe misje, ale także rozwinie istniejącą historię, oferując głębsze zanurzenie w postapokaliptycznym Waszyngtonie.