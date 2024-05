Dlaczego The Rock wrócił do wrestlingu? Plotki o nieudanej karierze w Hollywood

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kiedy Dwayne Johnson zawitał na gali WWE w styczniu, większość fanów sądziło, że to tylko jednorazowa okazja. Biorąc pod uwagę jego karierę w Hollywood, uważano, że branża filmowa zabiera mu zbyt wiele czasu, aby powrócić do wrestlingu na stałe. Jednak w tym samym miesiącu The Rock dołączył do zarządu TKO Holdings (spółki-matki WWE i UFC), odzyskując prawa do swojego ringowego pseudonimu. Prędko powrócił do telewizji, zajmując miejsce Cody'ego Rhodesa w jego walce z Reignsem, co wzbudziło kontrowersje. Mimo że Johnson aktualnie bierze udział w projekcie studia A24, są już plany, aby równie szybko wrócić na ring.

Dwayne Johnson znów na ringu - plotki sugerują powód

Według scoopera Dave'a Meltzera, w WWE panuje zgoda co do tego, że The Rock rzeczywiście powrócił do wrestlingu, bo jego filmowa kariera zaczęła podupadać.

- Jego niektóre filmy nie osiągnęły takiego sukcesu, jak oczekiwano. WWE stanowiło łatwą wygraną.

Od czasu powrotu do WWE The Rock zarobił dziesiątki milionów dolarów. To suma, której raczej nie otrzymałby w Hollywood, biorąc pod uwagę jego ostatnie występy w blockbusterach (takich jak Black Adam z 2022 roku). Pomiędzy zawodowym wrestlingiem a wspomnianym filmem A24, Johnson raczej chce odkryć siebie na nowo, wkraczając w kolejny etap swojej kariery.