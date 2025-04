Aladyna też dorwali. Pierwsze spojrzenie na horror

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Deadline informuje, że w maju rozpoczną się zdjęcia do horroru Aladdin: The Monkey’s Paw. Film został opisany jako „mroczne i nadprzyrodzona” interpretacja kultowej historii, którą znamy z Księgi tysiąca i jednej nocy, a została spopularyzowana między innymi dzięki bajce Aladyn od Disneya.

Oto pierwsze spojrzenie na horror:

Aladdin: The Monkey’s Paw Zobacz więcej Reklama

Aladdin: The Monkey’s Paw — fabuła

Opis fabuły brzmi: Współczesny londyńczyk Aladyn dziedziczy łapę starożytnej małpy, która ponoć spełnia życzenia, jednak z czasem odkrywa, że każde pragnienie kosztuje miażdżącą cenę. Gdy wszyscy wokół niego padają ofiary klątwy, główny bohater będzie musiał stawić czoła rosnącemu zły i demonicznej sile, która żywi się każdym jego życzeniem.

„Zawsze chcieliśmy eksplorować horror z osobistej perspektywy – nie tylko scen grozy, ale również ludzkich kosztów życzeń. Ta historia chodziła za nami już od jakiegoś czasu i nadszedł czas, by ją wypuścić w świat. Najlepsze horrory gnębią cię jeszcze długo po napisach końcowych. I właśnie to robi ta historia. Jest bystra, emocjonalna i pełna grozy w odpowiedni sposób. Nie kręcimy po prostu kolejnego horroru — budujemy świat wokół naprawdę kultowej koncepcji. Łapa, mitologia, postacie — wszystko tam jest” zapowiedział scenarzysta Charley McDougall.

Aladdin: The Monkey’s Paw — reżyseria, obsada, premiera

W obsadzie są Nick Sagar (Queen of the South), Ricky Norwood (EastEnders), Montana Manning (Tell Me Everything) i Bradley Stryker (Terrifier 3), który również reżyseruje film. Charley McDougall jest odpowiedzialny za scenariusz. Autorem zdjęć Simon Stolland (Marching Powder). Nad projektem pracują Empire Studios, Every Entertainment i 8th Law Pictures.

Produkcja rozpocznie się pod koniec maja 2025 roku. Zdjęcia będą odbędą się na terenie Wielkiej Brytanii.