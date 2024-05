Czy Oppenheimer jest przereklamowany? Tak zasugerował John Carpenter

fot. materiały prasowe

John Carpenter, legendarny reżyser horrorów, jest jednym z ostatnich filmowców, który komentuje Oppenheimera. Przypomnijmy, że ta opowieść Christophera Nolana o "ojcu bomby atomowej" zgarnęła aż siedem Oscarów, w tym za Najlepszy Film. Jednak zdaniem Carpentera, produkcja została przeceniona. Uargumentował to w wywiadzie dla Last Donut of the Night, jednocześnie wspominając o innym nominowanym filmie, który spodobał mu się znacznie bardziej.

Maestro - Nie chcę rozmawiać o rzeczach, które mi się nie podobały. Bardzo podobał mi się. Pomyślałem, że to było wspaniałe. Oppenheimer był okej. Było w porządku. Jednak wszyscy wychwalają go jako film stulecia - ja tego nie czuję.

Oppenheimer - fabuła, gdzie obejrzeć?

Oppenheimer w czasie II Wojny Światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej "Manhattan". Poza działalnością związaną z bronią atomową Oppenheimer miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki, między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Resztę życia po opracowaniu bomby atomowej poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów. Dopiero prezydent Kennedy dokonał jego politycznej rehabilitacji. Oppenheimer jest dziś uznawany za jeden z symboli pacyfizmu i sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania broni atomowej.

Film jest dostępny w ofercie abonamentowej SkyShowtime. Można go również wypożyczyć na platformie Amazon Prime Video.

