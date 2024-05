The Scurry to nowy komediowy horror o zabójczych wiewiórkach. Gwiazda Fallouta w obsadzie

fot. Prime Video

Ella Purnell dała się poznać szerszej publiczności za sprawą serialu Fallout. Już wkrótce będzie miała okazję ponownie walczyć o życie, tym razem z niezwykle groźnymi zabójczymi wiewiórkami. Aktorka zagra w The Scurry, nowym filmie Craiga Robertsa, twórcy Wiecznej piękności i The Phantom of the Open. Zdjęcia do filmu już trwają w Wielkiej Brytanii.

The Scurry - Ella Purnell zagra w horrorze o zabójczych wiewiórkach

Gwiazda Fallouta wcieli się w sprzątaczkę parku, która zostaje zaatakowana przez stado zabójczych wiewiórek. Musi wykorzystać swoje umiejętności przetrwania i siłę, aby pokonać niespodziewanych przeciwników.

Scenariusz do filmu napisał Tim Telling. Wcześniej informowano, że w The Scurry zagrają Olivia Cooke oraz Mia McKenna-Bruce, ale aktorki zrezygnowały z powodu innych zobowiązań.

Producentami są James Swarbrick z Water & Power i Adrian Bate z Cliff Edge. Producentami wykonawczymi są Tom Miller i Sam Myer z ramienia Water & Power, Craig Roberts dla Cliff Edge, Zygi Kamasa z True Brit, James Spring i James Scott dla Circus Studios oraz Joe Simpson i Simon Williams z Ashland Hill.

W obsadzie poza Ellą Purnell znaleźli się Rhyf Ifans, Paapa Essiedu oraz Antonia Thomas.

The Scurry – data premiery nie jest jeszcze znana.