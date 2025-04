Problemy Avengers: Doomsday - opóźnienie potwierdzone. Powody zaskakują

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pomimo doniesień z planu o tym, co jest kręcone, według Kevina Feige, szefa Marvel Studios, oficjalny start prac na planie Avengers: Doomsday z aktorami rusza 28 kwietnia 2025 roku. Opóźnienie jest prawie o miesiąc! Wszystko wskazuje na to, że to, co słyszeliśmy do tej pory o pracach na planie, dotyczyło reżysera drugiego planu, czyli tego, który albo kręci sceny akcji, albo te mniej ważne momenty. Oficjalny start dotyczy zawsze głównej obsady i reżyserów projektu. Wszyscy są zaniepokojeni, ponieważ start prac 28 kwietnia oznacza, że twórcy mają równy rok, by dopracować produkt i wypuścić go do kin. Przy tak gigantycznym tytule, który ma przede wszystkim dawać jakość widzom, jest to ekstremalnie mało czasu.

Bracia Russo potwierdzili, że rozpoczęli zdjęcia. 28 kwietnia wrzucili post na Instagramie:

Bracia Russo potwierdzili, że rozpoczęli zdjęcia. 28 kwietnia wrzucili post na Instagramie:

Avengers: Doomsday – powody opóźnienia

Okazuje się, że Avengers: Doomsday nadal nie ma... scenariusza! Według MyTimeToShineHello, Johna Rochy oraz Jeffa Sneidera scenarzysta cały czas go przepisuje i dopisuje, siedząc już na planie (wbrew temu, co mówi szef Marvela o starcie). Rocha dodał, że powodem opóźnień jest brak podpisania umów z wszystkimi aktorami, którzy mają się pojawić, a Feige potwierdzał, że wiele nazwisk dopiero ogłoszą. MyTimeToShineHello natomiast donosi, że twórcy nie są jeszcze zadowoleni z tego, co mają w scenariuszu. Jest to szokujący dla widzów problem, który może odbić się na jakości filmu.

Avengers: Doomsday bez oryginalnej Storm

MyTimeToShineHello, wbrew słowom prezesa Marvela, twierdzi po raz kolejny, że zdjęcia z aktorami grającymi X-Menów były już kręcone i te prace nadal trwają. Mówi o tych osobach, które zostały już ogłoszone, jak Ian McKellen, Patrick Stewart, Alan Cumming, Channing Tatum, Rebecca Romijn oraz James Marsden. Według niego na razie brakuje na liście Halle Berry, która według wcześniejszych plotek miała powrócić jako oryginalna Storm. Ostatnio, jak o niej słyszeliśmy, była bliska podpisania kontraktu, więc najwyraźniej jeszcze tej formalności nie zamknięto, i to zgrywa się ze słowami Johna Rochy.

Avengers: Doomsday - kogo brakuje w obsadzie?

Oto lista postacie z filmów i seriali, którzy nie zostali ogłoszeni:

Chris Evans - Kapitan Ameryka bądź inna rola

Avengers: Doomsday – premiera w maju 2026 roku. Nie wiadomo, czy zostanie ona przesunięta.