Thunderbolts* podbijają kina. Doskonałe opinie i dobry wynik finansowy

Thunderbolts* zadebiutowali w Ameryce Północnej z wynikiem 76 mln dolarów. Nie jest to może poziom rekordów Marvela, ale eksperci są zgodni, że to dobre otwarcie dla filmu z postaciami, które nie są jeszcze znane szerokiej publiczności. Kapitalne oceny widzów mają zagwarantować niewielkie spadki frekwencji, ponieważ – jak podaje wielu analityków – po pandemii nie trzeba zanotować rekordu otwarcia, by osiągnąć sukces komercyjny. Pokazało to wiele tytułów.

Thunderbolts* – box office świat

Bardzo dobre opinie widzów pojawiają się w każdym kraju, w którym Thunderbolts* zadebiutowali. Otwarcie to 86,1 mln dolarów, co przekłada się na globalny wynik 162,1 mln dolarów – zgodny z prognozami. Budżet filmu wyniósł 180 mln dolarów.

Grzesznicy – box office

Grzesznicy nadal są fenomenem w Ameryce Północnej, notując spadek frekwencji o 28%. Jest to o tyle zadziwiające, że film stracił wszystkie kina IMAX na rzecz Thunderbolts*. Przełożyło się to na kwotę 33 mln dolarów (179,7 mln dolarów łącznie). Na świecie – 10,4 mln dolarów (57 mln dolarów do tej pory). Doskonałe opinie sprawiają, że tutaj również spadki frekwencji są minimalne. Globalnie zebrano 236,7 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.

Minecraft – box office

Potencjalnie jeden z największych i najpopularniejszych filmów roku, czyli Minecraft, zamyka podium z wynikiem 4,4 mln dolarów (do tej pory 398,2 mln dolarów). Na świecie radzi sobie lepiej: 26,6 mln dolarów (razem 475,2 mln dolarów). Sumując – na koncie 873,4 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów.