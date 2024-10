Superman - nowy szczegół na temat Metamorpho. Chodzi o kostium superbohatera

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Metamorpho to jeden z wielu superbohaterów DC, który stanie u boku Człowieka ze stali w Supermanie. Intrygujące jest jednak to, że w przeciwieństwie do innych herosów, fani nie widzieli go na licznych zdjęciach i materiałach wideo z planu, które wyciekły do sieci. W związku z tym wiele osób zaczęło podejrzewać, że być może ważną rolę odegra tu CGI. James Gunn zapewnia jednak, Anthony Carrigan dostanie prawdziwy kostium.

Na pytanie fana, czy Metamorpho dostanie kostium stworzony z CGI czy efektów praktycznych, reżyser Supermana wprost odpowiedział, że "praktyczny". Ich wymianę zdań możecie zobaczyć poniżej.

ROZWIŃ ▼

James Gunn opublikował także post, mający na celu uczcić rocznicę komiksowego debiutu Metamorpho:

Metamorpho, człowiek stworzony z żywiołów, stworzony przez Boba Haneya i Ramonę Fradon, zadebiutował tego dnia w 1964 roku i przedstawił światu jedną z najfajniejszych supermocy, jakie kiedykolwiek powstały. Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie Anthony’ego Carrigana w tej roli w Supermanie w lipcu!