The Sims otrzyma film od Amazona. Za kamerą reżyserka Lokiego i The Last of Us

fot. Electronic Arts

Obecnie zapowiedzianych jest około trzydziestu growych ekranizacji, a jedną z nich jest The Sims. Amazon właśnie ogłosił, że pracuje nad filmem opartym na długoletniej serii gier od Electronic Arts. Produkcją zajmie się LuckyChap i Vertigo Entertainment we współpracy z Maxis i EA, którzy będą nadzorować cały projekt.

The Sims - twórczyni Lokiego stanie za kamerą ekranizacji

Reżyserką filmowego The Sims została Kate Herron. Wcześniej nakręciła cały pierwszy sezon serialu Loki dla Marvela. Niedawno miała również okazję pracować nad jednym z epizodów do drugiego sezonu The Last of Us. Herron współtworzy także scenariusz wraz z Briony Redman. Obie pełnią również rolę producentek wykonawczych.

Dla LuckyChap i Amazon MGM Studios to kolejny film po My Old Ass z Aubrey Plazą oraz zeszłorocznym Saltburn, przy którym wspólnie współpracowały. Ponadto LuckyChap produkowało największy ubiegłoroczny kinowy hit, czyli Barbie dla Warner Bros.

Szczegóły filmowej wersji The Sims nie są na razie znane. Obecnie produkcja znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Po ukończeniu scenariusza rozpoczną się castingi, które wyłonią pierwsze gwiazdy nadchodzącej ekranizacji słynnej serii gier.