Wielki powrót The Sims 1 i 2? Obie gry wraz z dodatkami już wkrótce mogą pojawić się w cyfrowej dystrybucji

Serwis Kotaku informuje (powołując się na "źródła zaznajomione z planami firmy"), że EA jeszcze w tym tygodniu zamierza wypuścić gry The Sims i The Sims 2 w cyfrowej dystrybucji. Taki krok z pewnością ucieszyłby fanów tych klasycznych odsłon serii, bo na ten moment zagranie w nie jest problematyczne i wymaga posiadania fizycznych nośników, napędu oraz korzystania z fanowskich łatek, które usprawniają działanie gier na współczesnych pecetach. Co więcej, obie gry miałyby być dostępne wraz ze wszystkimi wydanymi do nich dodatkami.

Wiarygodności doniesieniom Kotaku dodaje wpis, który pojawił się na oficjalnym profilu marki The Sims w serwisie X. Opublikowano tam animacje z okazji 25. urodzin serii i spostrzegawczy fani zauważyli, że nawiązuje ona właśnie do dwóch pierwszych odsłon cyklu.

Jedno jest pewne. Jeśli informacje podane przez Kotaku mają się sprawdzić, to na oficjalną zapowiedź nie powinniśmy długo czekać.