The Spider Within: A Spider-Verse Story - zwiastun. Kiedy premiera nowej animacji ze Spider-Manem?

The Spider Within: A Spider-Verse Story doczekał się pierwszego zwiastuna. Krótkometrażowy film z Milesem Moralesem rozszerza uniwersum Spider-Verse, znanego z dwóch animowanych filmów. Nowa produkcja już jutro zadebiutuje na oficjalnym koncie Sony Pictures Animation na YouTube o godzinie 15:00 czasu polskiego.

The Spider Within: A Spider-Verse Story – zwiastun

The Spider Within: A Spider-Verse Story - o czym jest?

W filmie zobaczymy, jak Miles Morales stara się zrównoważyć swoje obowiązki jako nastolatek, przyjaciel, uczeń i Spider-Man. Bohater musi poradzić sobie z rosnącą presją, przez którą doświadcza ataków paniki. Chłopak zostaje zmuszony do skonfrontowania się z przejawami swojego niepokoju i przekonania się, że zwrócenie się o pomoc może być równie odważnym krokiem, jak ochrona miasta przed złem.

Film zadebiutował na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych Annecy we Francji w 2023 roku. Produkcja została opracowana i wyprodukowana w roku inaugurującym program zorganizowany przez Sony, znany jako Leading and Empowering New Storytellers, oferujący dziewięciomiesięczne szkolenie w zakresie produkcji, zapewniający kandydatom z niedostatecznie reprezentowanych grup możliwości zdobycia cennego doświadczenia w animacji. Ostatnim jego punktem było stworzenie oryginalnego filmu krótkometrażowego, rozgrywającego się w uniwersum Spider-Mana znanego z animowanych filmów.