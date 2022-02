The Thing About Pam - zwiastun i zdjęcia z serialu. Renee Zellweger jako bezwzględna morderczyni

fot. Skip Bolen/NBC

The Thing About Pam to nowy serial kryminalny od stacji NBC, który został oparty na prawdziwych wydarzeniach. Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź produkcji oraz zdjęcia promujące projekt. Materiały możecie sprawdzić poniżej.

Serial koncentruje się na głośnej w USA sprawie zabójstwa pracowniczki State Farm, Betsy Farii, w 2011 roku, co doprowadziło do skazania jej męża Russa, chociaż upierał się, że nie zabił swojej żony, i ostatecznie został oczyszczony z zarzutów. Ta brutalna zbrodnia zapoczątkowała łańcuch wydarzeń, które ujawniły diaboliczny plan Pam Hupp, która jak się okazało zamordowała trzy osoby - wspomnianą kobietę, która była jej przyjaciółką, cierpiącą na demencję matkę oraz upośledzonego mężczyznę. Została za swoje zbrodnie skazana na dożywocie.

The Thing About Pam - zwiastun

The Thing About Pam

W głównej roli w produkcji występuje Renée Zellweger. Ponadto w obsadzie znajdują się Josh Duhamel, Judy Greer, Katy Mixon, Glenn Fleshler, Gideon Adlon, Sean Bridgers, Suanne Spoke i Mac Brandt.

The Thing About Pam - premiera 8 marca.

