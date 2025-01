Co najchętniej oglądano w tym tygodniu na Netflixie? Nocny agent przoduje, ale przegrywa z...

fot. materiały prasowe

Deadline opublikowało nowe statystyki oglądalności Netflixa za ostatni tydzień stycznia 2025 roku. Które seriale i filmy publiczność ogląda najchętniej?

Co najchętniej oglądano w tym tygodniu na Netflixie?

Jeśli chodzi o seriale, to bezsprzecznym zwycięzcą jest obecnie 2. sezon Nocnego agenta. Produkcja zebrała łącznie 13.9 mln wyświetleń w ciągu kilku pierwszych dni od premiery i zajmuje 1. miejsce w kategorii anglojęzycznych seriali na platformie. Jest to spadek w porównaniu do pierwszej serii, która osiągnęła 21 mln wyświetleń w pierwszy tydzień. 1. sezon Nocnego agenta zajmuje 7. miejsce jeśli chodzi o najpopularniejsze seriale Netflixa w języku angielskim.

Na drugim miejscu uplasowało się XO, Kitty z wynikiem 9.2 mln wyświetleń. Jest to wynik lepszy od pierwszej serii - 3.8 mln wyświetleń. Świt Ameryki radzi sobie nieźle z wynikiem 6.7 mln wyświetleń, co daje trzecie miejsce. Z kolei 2. sezon Squid Game nadal jest chętnie oglądany - seria zajmuje 1. miejsce w kategorii produkcji nieanglojęzycznych z wynikiem dodatkowych 7.9 mln wyświetleń w tym tygodniu.

Natomiast jeśli chodzi o najchętniej oglądaną produkcję anglojęzyczną, nie tylko pośród seriali, to prym wiedzie Znowu w akcji z Cameron Diaz w roli głównej. Film jest na szczycie listy przez drugi tydzień z rzędu z wynikiem 46.8 mln wyświetleń.

