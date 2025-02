Sadie Sink w postapokaliptycznym musicalu! Zwiastun filmu O'Dessa

fot. materiały prasowe

Już niedługo zobaczymy Sadie Sink (Stranger Things) w zupełnie nowej roli i całkowicie odmiennym klimacie. O'Dessa to musical w formie rockowej opery wyprodukowany przez Searchlight Pictures. Co go wyróżnia? Będzie też nieco... postapokaliptyczny.

O'Dessa – zwiastun

O'Dessa – fabuła, obsada, data premiery

Farmerka O'Dessa (Sadie Sink) poszukuje cennej, rodzinnej pamiątki. Wyrusza do dziwnego i niebezpiecznego postapokaliptycznego miasta w cyberpunkowym stylu, rządzonym przez sadystycznego potentata branży rozrywkowej (Murray Bartlett). Tam też poznaje swoją jedyną prawdziwą miłość (Kelvin Harrison Jr.). Aby ocalić jego duszę, musi poddać moc przeznaczenia ostatecznej próbie.

Obok Sadie Sink, w filmie pojawią się również Murray Bartlett, Kelvin Harrison Jr. oraz Regina Hall. Geremy Jasper jest scenarzystą i reżyserem filmu, a także jest współautorem muzyki razem z Jasonem Binnickiem. Producentami są zaś Michael Gottwald i Noah Stahl.

Film zadebiutuje na festiwalu filmowym SXSW Festival w Teksasie 8 marca, zaś kilka dni później, bo 13 marca pojawi się na platformie Hulu w Stanach Zjednoczonych. Na razie nie mamy jeszcze żadnych informacji odnośnie daty premiery w Polsce.