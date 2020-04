The Umbrella Academy - koronawirus nie powstrzymuje prac post-produkcyjnych 2. sezonu serialu

The Umbrella Academy to serial, będący adaptacją komiksów stworzonych i napisanych przez Gerarda Waya, zilustrowanych przez Gabriela Bá i wydanych przez Dark Horse Comics. Zdjęcia do 2. sezonu projektu zostały zakończone jeszcze przed epidemią koronawirusa. Obecnie trwają prace post-produkcyjne nowej odsłony. Showrunner serialu Steve Blackman zamieścił w sieci zdjęcie zza kulis prac nad 2. sezonem. Przy okazji zaznaczył, że podjęto wszelkie środki bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem. Zdjęcie jest dostępne poniżej.

Produkcja opowiada historię członków dysfunkcyjnej rodziny superbohaterów, w której skład wchodzą The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin. W obsadzie znajdują się między innymi Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher i Justin H. Min.

The Umbrella Academy - premiera 2. sezonu na platformie Netflix w tym roku.