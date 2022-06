The Umbrella Academy - pierwsze recenzje 3. sezonu. Czy znowu czeka nas szaleństwo?

Netflix

W 3. sezonie The Umbrella Academy, po zmianach dokonanych w linii czasu bohaterowie trafią do świata, w którym Umbrella Academy nie powstała, natomiast istnieje Akademia Sparrow, której członkowie staną na drodze superbohaterskiej rodziny.

Do sieci zaczęły trafiać pierwsze recenzje 3. sezonu. Na ten moment ma 91% pozytywnych recenzji (10 pozytywnych i 1 negatywna), co przekłada się na ocenę na poziomie 8.00/10. Z nich dowiadujemy się, że 3. sezon nie jest tak zbliżony do komiksu Gerarda Waya. Istnieje wiele niespodzianek dla fanów, ponieważ zaplanowano świeże i pomysłowe wątki głównym bohaterom. Ale niektórzy recenzenci zauważają, że ten sezon może nie wypaść tak dobrze w porównaniu z poprzednimi.

To, jak bardzo polubisz ten sezon, zależy od tego, jak bardzo lubisz historie o ludziach cierpiących, ponieważ wciąż podejmują złe decyzje, nawet w obliczu potencjalnej zagłady. Nate Richard z Collider uważa, że ​​w trzecim sezonie jest coś bardzo intymnego. Te cechy sprawiają, że ta odsłona błyszczy. Z jednej strony powracamy do tego, co świetnie znamy z 1. sezonu, ale z drugiej nie brakuje wielu zaskoczeń i unikania powtarzania wątków. 3. sezon ma łączyć nastrojowość pierwszej odsłony i dziwaczną energię, naturę drugiego sezonu. Jennifer Bisset z CNET zauważa, że 3. sezon nie może uzyskać tego samego efektu obcowania z pokręconym serialem, ale to wciąż znakomita produkcja. David Opie z Digital Spy zauważa z kolei, że fabuła idzie w niespodziewanym kierunku, ale w znaczeniu negatywnym. Do tej pory serial uciekał od typowego superbohaterstwa, natomiast tutaj jest to zauważalne.

W tym sezonie serial mocno skupia się na postaci granej przez Elliota Page'a, natomiast świetne opinie zbiera też Ben z Akademii Sparrow. Jeszcze jedna z recenzji zauważa, że serial długo się rozkręca, ale jeśli zainwestujemy w niego czas, to się opłaci.

W obsadzie 3. sezonu są Elliot Page oraz Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Adam Godley, Colm Feore, Cazzie David, Justin Cornwell, Genesis Rodriguez, Britne Oldford i Jake Epstein.

Premiera 22 czerwca 2022 roku.