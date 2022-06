Prawnik z Lincolna - będzie 2. sezon. Netflix podejmuje decyzję

netflix

Netflix podjął decyzję, że będzie 2. sezon serialu Prawnik z Lincolna. Potwierdzono, że w obsadzie powrócą Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole oraz Angus Simpson. Dojdzie jednak do zmiany za kulisami, bo Dailyn Rodriguez (Queen of the South) dołącza do ekipy jako producentka wykonawcza oraz współshorunnerka. Będzie więc odpowiadać za 2. sezon razem z showrunnerem Tedem Humphreyem oraz twórcą Davidem E. Kelleyem.

Prawnik z Lincolna - o czym 2. sezon?

2. sezon serialu Netflixa ma liczyć 10 odcinków. Historia będzie oparta na czwartym tomie książkowej serii Michaela Connelly'ego pod tytułem Piąty świadek. Według opisu książki prawnik broni Lisy Trammer i pomaga jej odzyskać zajęty przez bank dom. Sprawy się komplikują, gdy dyrektor generalny tego banku zostaje zamordowany, a Lisa od razu trafia na szczyt listy podejrzanych.

Prawnik z Lincolna poza zebraniem dobrych recenzji, był też hitem na platformie. Do 5 czerwca 2022 roku zanotował on 260,53 mln obejrzanych godzin.