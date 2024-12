Czy Kraven Łowca ma sceny po napisach? Sprawdźcie przed seansem, czy warto czekać

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Columbia Pictures // Marvel Entertainment

Jeśli Kraven Łowca zostanie zapamiętany, to jako jeden z najgorszych filmów komiksowych w historii, a na pewno w 2024 roku. Tak przynajmniej należy sądzić po recenzjach krytyków, ponieważ w serwisie Rotten Tomatoes nowy film od Sony ma obecnie zaledwie 14% pozytywnych opinii przy 56 zamieszczonych tekstach. Aaron Taylor-Johnson przed premierą twierdził, że jeśli produkcja spodoba się publiczności i zarobi na siebie, to jest wiele miejsce, w które można zabrać tego złoczyńcę w przyszłości. Ostatecznie do tego nie dojdzie, ponieważ wedle doniesień uniwersum Sony skupiające się na przeciwnikach Spider-Mana zostało zakończone.

Czy Kraven: Łowca ma scenę po napisach?

Częste pytanie padające przed seansem filmu komiksowego jest to o sceny po napisach. Kraven Łowca nie posiada żadnej sceny po ani w trakcie napisów.

Kraven Łowca - fabuła, obsada, premiera

Nadchodzi napakowana akcją, brutalna historia oznaczona kategorią wiekową R. Głównym bohaterem jest rosyjski imigrant Sergei Kravenoff (Taylor-Johnson), który jest synem potężnego gangstera. Antybohater ma misję, by udowodnić, że jest najlepszym łowcą na świecie.

W obsadzie filmu znaleźli się również Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbot i Crowe. Za reżyserię odpowiada J.C. Chandor. Scenariusz został przygotowany przez Richarda Wenka oraz Arta Marcuma i Matta Hollowaya na podstawie komiksów Marvela.

Kraven Łowca - premiera została zaplanowana na 13 grudnia 2024 roku.

