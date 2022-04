The Umbrella Academy - Luther i Marcus na nowych plakatach promujących 3. sezon serialu

fot. materiały prasowe

Serial The Umbrella Academy powraca ze swoim 3. sezonem w czerwcu. Do sieci trafiły kolejne plakaty z bohaterami nowej odsłony. Znajdują się na nich Luther oraz Numer 1 z Akademii Sparrow, Marcus. Jest on opisywany jako uroczy kolos. Uczciwy, cnotliwy i wymagający Marcus utrzymuje rodzinę razem. Pełen wdzięku, ale zabójczy, wyrachowany, ale współczujący, jest równie inteligentny, co silny. To przywódca, który nie musi podnosić głosu, aby inni się go słuchali. Plakaty możecie sprawdzić poniżej.

Produkcja opowiada o dysfunkcyjnej rodzinie superbohaterów, którzy spotykają się po latach na pogrzebie ich ojca. W 2. sezonie nasza familia herosów dokonała pewnej zmiany w linii czasowej i na końcu wylądowała w alternatywnej rzeczywistości, w której The Umbrella Academy nigdy nie została założona. Natomiast funkcjonuje Akademia Sparrow, z której członkami zmierzą się bohaterowie.

The Umbrella Academy - plakaty

The Umbrella Academy - Luther

The Umbrella Academy 3 - obsada

W obsadzie 3. sezonu znajdują się Elliot Page oraz Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Adam Godley, Colm Feore, Cazzie David, Justin Cornwell, Genesis Rodriguez, Britne Oldford i Jake Epstein.

The Umbrella Academy - premiera 3. sezonu 22 czerwca.