5-minutowy fragment filmu Superman! Wredny Krypto, Forteca Samotności i roboty z komiksów!

Wszyscy fani DC czekają na nową inkarnację Supermana. W nowego Człowieka ze stali wciela się David Corenswet, a za nową produkcję odpowiedzialny reżysersko jest James Gunn. Podczas CinemaConu pokazano kilkuminutowy fragment z filmu. Początkowo scena była dostępna tylko dla osób, które były na miejscu na żywo. W nocy James Gunn postanowił ją opublikować w mediach społecznościowych po tym, jak doszło do jej wycieku. Prawdopodobnie jest to również ten sam materiał, który pojawi się w kinach przed seansem Minecrafta. Zważywszy na jego fatalne opinie pośród krytyków jest to pewnie dobra decyzja.

Zaprezentowany materiał wideo przedstawia dłuższy urywek sceny ze zwiastuna. Widzimy w nim rannego Supermana leżącego pośród śniegu, który na pomoc woła Krypto. Okazuje się jednak - zgodnie ze słowami Jamesa Gunna - że czworonogowi z supermocami wiele brakuje do dobrego i grzecznego pieska. Ostatecznie jednak zabiera Człowieka ze stali do imponująco wyglądającej Fortecy Samotności, gdzie jest poddany leczeniu. Wszystko to zgodnie z komiksami - pojawiają się nawet roboty!

Warto też nadmienić, że ta scena pokrywa się z wyciekiem fabuły, który miał miejsce kilka dni temu. Ten sam wyciek wskazywał na inspiracje serią All-Star Superman i pokrywał z doniesieniami innego scoopera, MyTimeToShineH: „Superman jest bardzo podobny do All-Star Superman — nie ma prawdziwej głównej fabuły, tylko w tle Lex kombinuje na różne sposoby, jak zabić Człowieka ze stali albo go uwięzić. Kaiju, czarna dziura na niebie, konflikt między narodami, klon — rzuca w nim wszystkim, co ma pod ręką. Zwraca też opinię publiczną przeciwko Supermanowi i doprowadza do jego aresztowania”.

Oto ujęcia z nowego materiału wideo z Supermana:

James Gunn na portalu Threads umieścił też następujący wpis, który wskazuje, że nowy zwiastun filmu jest już prawie gotowy. Fani podejrzewają, że mógłby on zadebiutować 18 kwietnia 2025 roku. To ważna data dla Człowieka ze stali, ponieważ debiutował on 18 kwietnia 1938 roku:

Dziękuję bardzo! Nie uważam tego [materiału wideo] za zwiastun. Jest to raczej fragment z filmu. Kończę właśnie prace nad kolejnym zwiastunem. Nie mogę się doczekać aż go zobaczycie!

Kolejne negatywne reakcje na Supermana?

Z kolei portal World of Reel podzielił się wieściami na temat odbioru Supermana za kulisami. Już parokrotnie można było natrafić w sieci na informacje o tym, że produkcja jest co najwyżej "dobra" lub "przeciętna", a często padały też mniej przychylne określenia. Zaufane źródło bliskie portalowi podzieliło się nowymi informacjami po kolejnym pokazie:

Reakcja widowni była mieszana lub po prostu zła.

Film jest bardzo komiksowy i przypomina go nawet w strukturze. Historia skupia się na skandalach wokół Supermana i Clarka Kenta.

W filmie "bardzo dużo się dzieje" jak na dwugodzinny metraż.

Rola Krypto jest "zaskakująco duża." Chwilami produkcja sprawia wrażenie jakby jej tytuł brzmiał: "Superman i Krypto."

Realizacja scen akcji zawodziła, ale pomysły na nie były ciekawe.

Jest dużo budowania świata na miarę MCU.

Superman – co wiemy?

Film wyreżyserował James Gunn, który odpowiada także za scenariusz. Jest to pierwszy kinowy projekt w ramach nowego uniwersum DCU, poprzedzony jedynie serialem Koszmarne Komando, opowiadającym o mniej znanych postaciach świata DC.

W główne role wcielają się:

David Corenswet jako Superman/Clark Kent,

jako Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan jako Lois Lane,

jako Lois Lane, Nicholas Hoult jako Lex Luthor.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan oraz Alan Tudyk. Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji.

Akcja filmu toczy się w świecie, w którym Superman już działa, co oznacza, że nie zobaczymy ponownie jego genezy – w przeciwieństwie do wcześniejszych ekranizacji.

Premiera filmu zaplanowana jest na 11 lipca 2025 roku.

