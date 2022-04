Netflix połączył Dom z Papieru i Squid Game? Zobaczcie zapowiedź Dom z papieru: Korea!

Fot. zrzut ekranu z filmiku https://www.youtube.com/watch?v=M2Czh4AlQpY od @Netflix Polska

Netflix nie pozwoli, by Dom z Papieru po finałowym sezonie odszedł w zapomnienie. Platforma postanowiła podarować widzom koreańską adaptację popularnego serialu kryminalnego o wybitnej grupie złodziei. Na fali popularności takich produkcji jak Squid Game, Sweet Home czy All of Us Are Dead, projekt na pewno może przyciągnąć zainteresowanie subskrybentów. Ujawniono też polską datę premiery tytułu - i nie będziemy długo czekać. Zobaczcie zapowiedź "największego napadu w historii" w Dom z papieru: Korea!

Dom z papieru: Korea - zapowiedź Netflixa

Dom z papieru - koreański remake. Szczegóły

Pełny tytuł produkcji to Money Heist: Korea - Joint Economic Area. Reżyserią zajmie się Kim Hong-Sun, znany z The Guest, Voice i Black. Ryu Yong-Jae i jego zespół zajmą się scenariuszem. W głównej roli zagra Park Hae-Soog, gwiazda serialu Squid Game, jako Berlin. Alex Pina jest producentem wykonawczym.

W obsadzie są także Yoo Ji-tae (Healer, Mad Dog) w roli Profesora, Jun Jong-Seo (The Call, Burning) jako Tokio, Lee Won-Jong jako Moskwa, Kim Ji-hoon (Flower Of Evil) jako Denver, Yang Yoon-ju jako Nairobi, Park Jung-Woo jako Rio, Kim Ji-Hun jako Helsinki, Lee Kyu-Ho jako Oslo.

Money Heist: Korea - Joint Economic Area

Opis serialu Dom z papieru: Korea, dostępny na Netflixie:

Enigmatyczny profesor zbiera grupę zdolnych złodziei z Północy i Południa, aby ukraść świeżo wydrukowaną walutę przyszłej, zjednoczonej Korei.

Dom z papieru: Korea - kiedy polska premiera?

Dom z papieru: Korea - polska premiera serialu już 24 czerwca na Netflixie.

