The Walking Dead - obsada i twórcy żegnają się z serialem. Wzruszające filmiki

Nastąpił koniec The Walking Dead. Producenci wykonawczy Greg Nicotero i Norman Reedus opublikowali na Instagramie przejmującą wiadomość wideo, na której wspominają wspólną podróż i dwanaście lat razem. Obsada serialu także podzieliła się swoimi pożegnaniami online.

Na swoim osobistym koncie Norman Reedus zamieścił za to nagranie, przedstawiające go i Melissę McBride z notatką, że to skrót 11 sezonów w dwanaście lat. Podziękował wszystkim, którzy dzielili z nim to doświadczenie. Filmik opublikowała także między innymi showrunnerka Angela Kang, a także podzieliła się swoimi ostatnimi chwilami na planie z gwiazdą Lauren Cohan. Aktorka za to na swoim koncie podziękowała ekipie The Walking Dead.

A to tylko kilka z załączonych materiałów. Filmiki możecie obejrzeć poniżej.

The Walking Dead - twórcy i obsada żegnają się z serialem. Filmiki i zdjęcia

Zobaczcie jak obsada i twórcy żegnają się z serialem.

Będziecie tęsknić za The Walking Dead? Jak czujecie się w związku z zakończeniem serialu? Dajcie znać w komentarzu.