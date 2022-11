The Walking Dead otrzyma nową grę RPG. Tym razem w wersji papierowej

fot. materiały prasowe

The Walking Dead doczeka się nowej gry. Tym razem nie będzie to jednak produkcja przygotowywana z myślą o PC i konsolach, a papierowe RPG, za któego stworzenie odpowiadać będą firmy AMC Networks i Free League Publishing. The Walking Dead Universe Roleplaying Game, bo taki tytuł będzie miała gra, ma zadebiutować na rynku jesienią 2023 roku. Kilka miesięcy wcześniej, wiosną tego samego roku, ma wystartować akcja na Kickstarterze - zainteresowani będą mogli wesprzeć projekt i zdobyć nie tylko sam podręcznik, ale i różnego rodzaju dodatki.

Za grę odpowiadać będą współzałożyciele Free League Publishing, Tomas Härenstam i Nils Karlén. Głównym scenarzystą został Nils Hintze, a Gustaf Ekelund i Martin Grip zajmą się warstwą artystyczną. Całość ma opierać się na zmodyfikowanych zasadach mechaniki Year Zero Engine.