Kolejny android w serialu Vision Quest? Znacie ją ze Spider-Mana

W serialu Vision Quest nie może zabraknąć motywów związanych ze sztuczną inteligencją oraz "ludzkimi" wersjami wielu marvelowskich androidów. Według scoopera Daniela Richtmana do MCU powróci E.D.I.T.H. - tym razem już nie jako okulary noszone przez Spider-Mana/Petera Parkera. Przypomnijmy, że jej kryptonim (Even Dead I'm The Hero) odnosił się do zmarłego Tony'ego Starka, po którym Pajączek przejął tę sztuczną inteligencję. Według Richtmana, AI powróci spersonifikowana i prawdopodobnie wcieli się w nią Emily Hampshire (Schitt's Creek, 12 małp).

W filmie Spider-Man: Daleko od domu głosu E.D.I.T.H. użyczyła Dawn Michelle King. Ponieważ ona nigdy nie pojawia się na ekranie, a w branży filmowej znana jest głównie jako montażystka, ponowne obsadzenie tej roli wydaje się uzasadnione.

Vision Quest - co wiadomo o serialu?

Serial Vision Quest został opisany jako kontynuacja trylogii, w której skład wchodzą WandaVision oraz To zawsze Agatha. Choć za obie produkcje odpowiadała Jac Schaeffer, tym razem funkcje showrunnera sprawuje Terry Matalas. Z tego co wiadomo, produkcja pokaże, co wydarzyło się z Białym Visionem (Paul Bettany) po tym, jak odzyskał swoje wspomnienia. Oprócz tego, otrzymamy wyczekiwany powrót dwóch postaci - Ultrona (James Spader) oraz Razy'ego (Faran Tahir), którego widzieliśmy po raz ostatni w Iron Manie. Niedawno dowiedzieliśmy się również o obsadzeniu T'Nii Miller w antagonistycznej roli jako Jocasta.

Produkcja ma zadebiutować w 2026 roku na platformie streamingowej Disney+.

