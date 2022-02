The Wolf Among Us 2 - mroczny zwiastun przedstawia nową grę w uniwersum Fables

fot. Telltale Games

The Wolf Among Us 2 doczekało się obiecanej prezentacji, w trakcie której przedstawiono nowy zwiastun tej wyczekiwanej przez wielu produkcji. Klimatyczny materiał stawia na tajemniczą i mroczną atmosferę, jednocześnie pokazując siłę nowego silnika (Unreal Engine 4). Uwagę przyciągają przede wszystkim dopracowane, płynne animacje oraz efektowne, a przy tym bardzo nastrojowe oświetlenie.

W materiale znalazło się też miejsce dla wzmianki dotyczącej daty premiery. Choć konkretny termin nie został podany, to wspomniano, że gra zadebiutuje dopiero w 2023 roku, a więc... 10 lat po premierze pierwszego sezonu, który trafił do graczy w roku 2013.

The Wolf Among Us to seria z akcją osadzoną w komiksowym uniwersum Fables. To świat, w którym obok ludzi żyją postacie z baśni. Głównym bohaterem gry jest Bigby Wolf, dawniej szeryf Fabletown, a obecnie prywatny detektyw.

