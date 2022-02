Horizon: Forbidden West - zawartość inspirowana grą pojawi się w Sackboy: A Big Adventure

SIE

18 lutego na konsolach PlayStation pojawi się Horizon Forbidden West i bez wątpienia będzie to jedna z największych premier pierwszej połowy tego roku. Sony postanowiło odpowiednio to uczcić i zapowiedziało, że z tej okazji do innej gry, a konkretnie Sackboy: A Big Adventure, zostanie dodana zawartość inspirowana nową przygodą Aloy.

Wszyscy posiadacze tej sympatycznej, trójwymiarowej platformówki już 18 lutego będą mogli pobrać bezpłatny zestaw kostiumów, które tematyczni związane będą właśnie z Forbidden West.

https://twitter.com/PlayStation/status/1491449312047423492

To miła niespodzianka, zważywszy że w ostatnich miesiącach przygody Sackboya nie były tytułem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o promowanie produktów Sony, a szkoda, bo to świetna familijna produkcja, dedykowana zarówno starszym, jak i młodszym graczom.

