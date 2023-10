Masowe zwolnienia w Telltale Games. Co dalej z The Wolf Among Us 2?

fot. Telltale Games

Telltale faktycznie potwierdziło, że doszło do zwolnień, a oficjalne oświadczenie nie zawiera informacji o tym, ile osób straciło pracę. W oświadczeniu nie wspomina się również o odprawach dla zwolnionych pracowników, ale Huang zauważa na Twitterze, że otrzymał odprawę.

Z uwagi na obecne warunki rynkowe musieliśmy zwolnić część naszego zespołu Telltale. To nie była łatwa decyzja, a nasze zaangażowanie w opowiadanie historii i szukanie nowych sposobów na to pozostaje takie samo. Jesteśmy wdzięczni wszystkim za ich oddanie w tej podróży i pracujemy nad wsparciem wszystkich dotkniętych zwolnieniami. Wszystkie obecnie realizowane projekty są wciąż w produkcji i nie mamy na ten moment żadnych dalszych aktualizacji. - czytamy w oświadczeniu studia, które zostało zamieszczone w sieci.

Te zwolnienia w Telltale nastąpiły lata po reaktywacji studia w 2019 roku. W 2018 roku z Telltale Games zwolniono 90 procent pracowników i jeszcze w tym samym roku studio przestało ono istnieć. W 2019 roku wykupił je obecny dyrektor generalny, Jamie Ottilie i inwestorzy, którzy mieli zamiar przywrócić je do życia.

Nowe Telltale pojawiło się na The Games Awards 2019 i zaraz zapowiedziało bombę. Przedstawiono zwiastun The Wolf Among Us 2, która jak się okazuje zaliczyła kolejną obsuwę w dacie premiery. Tytuł ma zadebiutować nie w tym, jak zakładano, ale dopiero w przyszłym roku. Bliższe okienko wydawnicze nie jest znane. Niewykluczone, że w związku ze zwolnieniami premiera gry znów się opóźni.

Później zapowiedziano egranizację serialu The Expanse. Ta gra, również podzielona na odcinki została wydana w całości. The Expanse: A Telltale Series aktualnie dzierży ocenę 76/100 na Metacritic i jest to jedyny kompletny tytuł, jaki ukazał się na rynku po reaktywacji studia.