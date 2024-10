The Wolf Among Us 2 skasowane? Telltale zabiera głos w sprawie

fot. Telltale Games

Brak nowych informacji o The Wolf Among Us 2 rodzi spekulacje. Niektórzy zaczęli podejrzewać, że gra została po cichu skasowana i dlatego nic o niej nie słyszymy. Wiadomość szybko obiegła sieć, a to zmusiło twórców z Telltalte do zajęcia stanowiska w całej sprawie. Mają oni dobre wiadomości dla fanów Bigby'ego - projekt nadal znajduje się w produkcji.

Nie komentujemy plotek i niepotwierdzonych wątków na Reddicie, ale prace nad The Wolf Among Us 2 nadal trwają i z radością podzielimy się z fanami Telltale i naszą społecznością większą ilością informacji, gdy nadejdzie właściwy czas - czytamy w oświadczeniu studia.

Gra ma pod górkę. Od czasu jej zapowiedzi Telltale Games zostało zamknięte, a następnie wskrzeszone. W 2019 roku, już pod nowym kierownictwem, ogłoszono wznowienie projektu. Tytuł nie dostał premiery, ale dzięki zajęciu stanowiska przez studio, wiemy że nie musimy obawiać się o jego losy.