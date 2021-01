Thor: Love and Thunder - Chris Hemsworth ogłasza rozpoczęcie zdjęć w Australii

Marvel/Universal News

Thor: Love and Thunder oficjalnie rozpoczyna produkcję w Australii. Gwiazda filmu, Chris Hemsworth na swoim Instagramie pochwalił się informacją o ruszeniu prac. Przy okazji udostępnił też kilka zdjęć w obecności reżysera, Taiki Waititiego i lokalnej społeczności. Razem uczczono fakt rozpoczęcia prac nad filmem.

Na ten moment nie wiemy, co będzie fabułą produkcji. Wiele wskazuje na to, że podstawą filmu będą komiksy Jasona Aarona o Potężnej Thor. Zdradza to powrót Natalie Portman do roli Jane Foster. Zobaczymy też w produkcji Strażników Galaktyki. Potwierdzono udział m.in. Chrisa Pratta, który wciela się w postać Star-Lorda. Za kamerą stanął Taika Waititi i reżyserować będzie na podstawie scenariusza wspólnie napisanego z Jennifer Kaytin Robinson. Antagonistą ma być Christian Bale i wcieli się w Gorra, Rzeźnika Bogów. W obsadzie znajduje się jeszcze Tessa Thompson. Zobaczcie udostępnione przez Hemswortha zdjęcia:

Premiera filmu w kinach 6 maja 2022.