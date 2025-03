Co o świecie Igrzysk śmierci ujawniono w prequelu Wschód słońca w dniu dożynek? Mamy listę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Lionsgate Films

Do sprzedaży trafiła książka Wschód słońca w dniu dożynek. To kolejny prequel Igrzysk śmierci po Balladzie ptaków i węży. Tym razem Suzanne Collins postanowiła przedstawić czytelnikom przeszłość Haymitcha, zanim został mentorem Katniss i Peety.

Zagraniczny portal Screen Rant postanowił zebrać wszystkie najważniejsze informacje o świecie Igrzysk śmierci, które po raz pierwszy pojawiły się w prequelu. Poniżej przetłumaczyliśmy te, które wydały nam się najciekawsze i najistotniejsze.

W książce Wschód słońca w dniu dożynek okazało się, że Haymitch przyjaźnił się z rodzicami Katniss Everdeen, Burdockiem i Astrid. Burdock nawet pokazał mu Katniss, gdy była dzieckiem, co oznacza, że mentor spotkał swoją uczennicę na długo przed wydarzeniami z oryginalnej trylogii. Ujawniono, że ukochana Haymitcha nazywała się Lenore Dove. Do tej pory nie padło jej imię w serii. Dzięki książce Wschód słońca w dniu dożynek wiemy, że Haymitch nie został wylosowany, by wziąć udział w igrzyskach. Jeden z oryginalnych kandydatów próbował uciec i został zabity. Główny bohater wraz z ukochaną starali się bronić ludzi z 12. dystryktu przed żołnierzami w trakcie wrzawy. Właśnie z powodu tej rebelii Haymitch został wybrany na miejsce Woodbine'a Chance'a. W prequelu przedstawiono również origin broszki Kosogłosa, którą nosiła Katniss. Pierwotnie dostała ją Maysilee od Tam. Później ta oddała ją siostrzenicy, Madge. Okazało się, że Haymitch nie tylko był sprytnym zawodnikiem, ale i ambitnym, ponieważ planował zniszczyć arenę. Mentorami Haymitcha byli Mags i Wiress, ponieważ nikt nie wie, co stało się z Lucy Gray, zwyciężczynią z 12. dystryktu. Zostało zasugerowane, że oboje byli torturowani. Ujawniono nie tylko przeszłość Haymitcha, ale również Beetee'a. Okazuje się, że Snow postanowił ukarać go za bawienie się kanałami komunikacyjnymi Kapitolu, więc wysłał jego syna Amperta na arenę. Beete musiał zostać mentorem własnego dziecka. Co więcej, Ampert zginął tragiczną śmiercią, zjedzony żywcem przez kundle. Wschód słońca w dniu dożynek potwierdził, że Effie i Haymitch znali się przed oryginalną trylogią. Kandydatka z 12. dystryktu, z którą przyjaźnił się Haymitch, Louella, zginęła jeszcze przed wejściem na arenę – w wypadku na paradzie trybutów. W prequelu ujawniono, że nagranie z 50. igrzysk zostało zmienione przez Kapitol tak, by pasowało do ich propagandy, usunięto więc jakiekolwiek akty rebelii. W książce ujawniono, jak zginęła rodzina Haymitcha, matka i brat – w pożarze tego samego dnia, w którym wrócił do 12. dystryktu. Choć zostało to uznane za wypadek, komentarze Snowa sugerują, że to on to zaplanował. Zdradzono także przyczynę śmierci Lenore Dove. Prezydent Snow podrzucił jej słodycze, które miały być prezentem od Haymitcha. Były jednak otrute. Co gorsze, sam Haymitch ją nimi nakarmił, nie spodziewając się podstępu. W epilogu ujawniono, że Haymitch zamieszkał w 12. dystrykcie ze swoją nową „rodziną”: Katniss i Peetą. Zbliżyli się do siebie na tyle, że opowiedział im całą swoją historię.

Skoro to artykuł spojlerowy, to również bezpieczne miejsce, by podzielić się swoimi przemyśleniami po lekturze Wschodu słońca w dniu dożynek. Dajcie znać, co Was zaskoczyło!