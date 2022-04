Thor: miłość i grom - tak wygląda Christian Bale jako rzeźnik bogów! Jest wyciek z filmu MCU!

Źródło: marvel

Tak naprawdę oficjalna część promocji filmu MCU pod tytułem Thor: miłość i grom jeszcze nie ruszyła. Choć są plotki o tym, że zwiastun pojawi się 11 kwietnia 2022 roku, Marvel Studios niczego nie ogłosił i nie potwierdził. Nowy wyciek pokazuje nam po raz kolejny zdjęcia zabawek. Na nich znajdują się grafiki przedstawiające filmowy wizerunek postaci. Dzięki temu po raz pierwszy widzimy główny czarny charakter, w którego wciela się Christian Bale.

Thor: miłość i grom - oto Gorr, rzeźnik bogów

Na zdjęciach przede wszystkim widzimy filmowy wizerunek złoczyńcy, którego przydomek rzeźnik bogów mówi wiele o tym, czego możemy się spodziewać. Na grafikach są też Strażnicy Galaktyki w osobach Groota i Star-Lorda, Walkiria, Thor w całkowicie nowym kostiumie, który widzieliśmy już wcześniej oraz Jane Foster, czyli nowa superbohatera znana jako Potężna Thor.

Thor: miłość i grom

Kim jest Gorr, rzeźnik bogów?

Jako że czarnego charakteru nie ma na plakacie, przypomnijmy sobie, kim on jest. W grudniu 2020 roku ogłoszono, że Christian Bale gra tego złoczyńcę. Wtedy tak pisaliśmy o nim i jego mocach: Gorr pochodzi z tajemniczej planety i dysponuje niezwykle potężnym mieczem znanym jako "All-Black the Necrosword" - ostrze stworzył władca symbiontów, Knull, który swego czasu wykorzystał je do odcięcia głowy jednego z Celestian. Ta broń zapewnia Gorrowi m.in. nadludzką siłę, szybkość, wytrzymałość, nieśmiertelność, zdolność zmieniania kształtu i umiejętność replikacji.

Gorr w komiksach

W głównych rolach filmu MCU występują Chris Hemsworth, Taika Waititi, Tessa Thompson, Christian Bale i Natalie Portman. Na ekranie zobaczymy także takich aktorów jak Chris Pratt (Star-Lord), Jaimie Alexander (Sif), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Russell Crowe (Zeus), Sam Neill (fikcyjny aktor grający Odyna), Matt Damon (fikcyjny aktor grający Lokiego), Luke Hemsworth (fikcyjny aktor grający Thora) oraz Melissa McCarthy (fikcyjna aktorka grająca Helę). Bradley Cooper i Vin Diesel podkładają głosy Rocketowi i Grootowi. Za kamerą stoi ponownie Taika Waititi, twórca Thor: Ragnarok.

Thor: miłość i grom - premiera w lipcu 2022 roku w kinach.