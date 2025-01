Powrót trzech postaci w Dexter: Resurrection. Oficjalne ogłoszenie

fot. Showtime

Jak oficjalnie ogłasza Deadline, David Zayas, Jack Alcott i James Remar oficjalnie powracają do swoich ról w serialu Dexter: Resurrection. Zayas ponownie zagra detektywa Angela Batistę, którego grał przez wiele lat w Dexterze, a Remar wcieli się w Harry'ego Morgana, ojca tytułowego bohatera. Natomiast Alcott powraca do roli Harrisona Morgana, syna Dextera, którego poznaliśmy w serialu Dexter: New Blood. Wszyscy trzej są w stałej obsadzie, co oznacza, że zobaczymy ich w większości odcinków serialu. Tym samym plotki o powrocie tych postaci zostały potwierdzone.

Powrót Harry'ego Morgana jest zaskoczeniem, ponieważ ta postać od jakiegoś czasu nie żyje. Informacja o tym, że jest to jedna z głównych ról, zmusza do zastanowienia się, w jakiej formie on powróci.

Dexter: Resurrection - co wiemy?

Prace na planie ruszą jeszcze w styczniu 2025 roku. Natomiast premiera jest zaplanowana na czerwiec 2025 roku. W Polsce prawa do serialu ma SkyShowtime.

Szczegóły fabuły i wizji na serial nie zostały ujawnione. Na pewno, w odróżnieniu od New Blood, tym razem nie jest to projekt planowany na jeden sezon. Twórcy i obsada są otwarcie nastawieni na kolejne serie, jeśli ta odniesie sukces.

Showrunnerem jest Clyde Phillips, który wiele lat pracował przy Dexterze oraz stworzył spin-off pod tytułem Dexter: Grzech pierworodny. Michael C. Hall powraca jako Dexter Morgan oraz w roli producenta wykonawczego.