Thor: miłość i grom - grafiki z bohaterami w kostiumach. Natalie Portman jako Potężna Thor!

Źródło: Egmont

Pierwsze grafiki promujące film Thor: miłość i grom trafiły do sieci. Wyraźnie są to tego typu rzeczy wykorzystywane przy promocji produktów związanych z filmem, prawdopodobnie zabawek lub figurek. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo po raz pierwszy możemy dobrze się przyjrzeć projektowi kostiumów Thora w wykonaniu Chrisa Hemswortha oraz Potężnej Thor granej przez Natalie Portman.

Thor: miłość i grom - Natalie Portman jako superbohaterka

Zobaczcie sami i oceńcie jak się prezentują kostiumy. Ważnym szczegółem jest fakt, że Jane Foster ma Mjolnira, a jak pamiętamy, zniszczono go w Thor: Ragnarok.

Thor: miłość i grom

Taika Waititi ponownie stoi za kamerą. W obsadzie są Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Karen Gillan, Matt Damon, Russell Crowe, Melissa McCarthy, Sam Neill oraz Vin Diesel i Bradley Cooper jako głosy Groota i Rocketa.

Thor: Miłość i grom - premiera 8 lipca 2022 roku tylko w kinach.

