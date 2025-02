Oscar Isaac jako Jezus Chrystus. Jest zwiastun animacji dla dzieci

fot. Angel Studios

Dystrybutor Angel Studios zaprezentował zwiastun filmu The King of Kings, będącego adaptacją książki Charlesa Dickensa. Życie Pana Jezusa to powieść, którą słynny powieściopisarz napisał specjalnie dla swoich dzieci, aby przybliżyć im tytułową historię. Film ukazuje genezę powstania tej książki - jednym z bohaterów jest sam Dickens (w tej roli Kenneth Branagh), który stara się zainteresować swojego syna opowieścią o poświęceniu Jezusa z Nazaretu. Zobaczcie zwiastun poniżej.

The King of Kings - zwiastun

The King of Kings - fabuła, obsada, premiera

Tak dystrybutor opisuje fabułę nadchodzącego filmu:

Ojciec opowiada swojemu synowi najsłynniejszą historię, a to, co zaczęło się jako bajka na dobranoc, staje się podróżą odmieniającą życie. Dzięki bujnej wyobraźni chłopiec podąża za Jezusem, obserwując jego dokonania, próby oraz ostateczne poświęcenie. The King of Kings zaprasza nas do ponownego odkrycia trwałej mocy nadziei, miłości oraz odkupienia oczami dziecka.

Oprócz Branagha jako Charlesa Dickensa, w filmie usłyszymy Oscara Isaaca, który użycza głosu Jezusowi z Nazaretu. Do obsady należą również Uma Thurman, Mark Hamill, Pierce Brosnan, Roman Griffin Davis, Forest Whitaker oraz Ben Kingsley.

Debiutant Seong-ho Jang wyreżyserował film na podstawie scenariusza Roba Edwardsa. Za animację odpowiada południowokoreańska firma Mofac Animation. Produkcją zajęli się Jang oraz operator Woo-hyung Kim. Dennis Cho pełni funkcję producenta wykonawczego.

The King of Kings - światowa premiera została zaplanowana na 11 kwietnia 2025 roku. Jeszcze nie wiadomo, czy w tym samym czasie film zadebiutuje w Polsce.

