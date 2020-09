Through the Glass Darkly - thriller psychologiczny z Robyn Lively. Zobaczcie zwiastun

fot. materiały prasowe

Through The Glass Darkly to nadchodzący thriller psychologiczny w reżyserii Lauren Fash. Za scenariusz do filmu, oprócz reżyserki, odpowiedzialna jest również Susan Graham. W głównych rolach podziwiać będziemy mogli Shanolę Hampton oraz Robyn Lively.

O czym opowie Through The Glass Darkly? Fabuła filmu skupi się na Charlie (w tej roli Robyn Lively), która po zaginięciu swojej córki, Lily, oddaliła się od żony Angeli (Bethany Anne Lind). Kiedy w mieście Elrod znika kolejna dziewczynka, pochodząca z wpływowej rodziny Elodie, lokalne władze skupiają się na poszukiwaniu drugiej zaginionej. Lekceważona Charlie wpada we wściekłość, a jej zachowanie sprawia, że mieszkańcy miasteczka zaczynają właśnie ją podejrzewać jako sprawczynię zaginięcia Elodie. Przekonana o tym, że oba zaginięcia są połączone, Charlie nie daje za wygraną i poszukuje odpowiedzi. Wkrótce odkrywa, że jest śledzona przez reporterkę śledczą, Amy Hale (Shanola Hampton). Obie kobiety pragną poznać prawdę.

Through The Glass Darkly - zwiastun

Film będzie miał swą premierę 19 września 2020 na San Francisco LGBTQ Frameline Film Festival. Data polskiej premiery nie jest jeszcze znana.